نائب: العراق يعيش الجمود والموازنة لن ترسل قبل منتصف العام

2022/03/16 | 10:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو مجلس النواب جمال كوجر، الأربعاء، عن تعرض البلاد الى حالة الجمود الى اشعار بسبب تأخر ارسال الموازنة، فيما توقع ارسالها منتصف العام الحالي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال كوجر في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “البلد توقف حاله بسبب عدم إقرار موازنة 2022، وهذا الأمر يحدث […]

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