طبيب يتحدث عن سبل تفادي مضاعفات ما بعد الإصابة بـ” كوفيد – 19″

2022/03/16 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من أجل التقليل من مخاطر ظهور عواقب مرض “كوفيد – 19” ، يجب على المرضى، بعد استشارة طبيب أخصائي، الخضوع لعلاج مضاد للالتهابات ومضاد للتخثر وإيلاء اهتمام خاص بالأمراض المزمنة.أعلن ذلك طبيب المناعة د.نيقولاي كريوتشكوف، في مقابلة مع بوابة Ura.ru الإلكترونية الروسية.وقال:” إذا أصبت بالعدوى، وإذا كانت هناك عوامل خطر، […]

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