صالح: جريمة حلبجة تجسد معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين

2022/03/16 | 10:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح، اليوم الاربعاء، ان جريمة حلبجة تُجسِدة معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين، مؤكداً انها ولّدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد.وكتب صالح على تويتر، قائلاً إن “حلبجة، الجرح الغائر في وجداننا، مُجسِدة معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين، جريمة الجرائم التي استهدفت كل ما هو حي على هذه الأرض الباسلة”.[…]

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