العراق يمنح تسهيلات للمنظمات الدولية الراغبة بإزالة الألغام

2022/03/16 | 10:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت دائرة شؤون الألغام، الأربعاء، عن اتفاقها مع منظمة الأمم المتحدة على اعتماد حلول سريعة لمنح أوامر عمل للشركات والمنظمات الراغبة بإجراء أعمال التطهير والإزالة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير دائرة شؤون الألغام ظافر محمود خلف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بحث مع مدير دائرة الأمم […]

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