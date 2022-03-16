2022/03/16 | 10:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 8T_0C0yl09I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | السيادة تبحث عن الاحترام .. بالرد القوي لا بالخوف كانعام | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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