خبير نفطي: أمريكا لن تستطيع ان تنفذ عقوباتها على روسيا لهذه الأسباب

2022/03/16 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري , الأربعاء , ان الولايات المتحدة الامريكية لن تستطيع ان تنفذ العقوبات التي فرضتها على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا لعدة أسباب, فيما أشار الى ان أسعار النفط ستستقر مابين 86 الى 90 دولار للبرميل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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