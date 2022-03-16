تنوعت ما بين المخدرات وحيازة الاسلحة.. القبض على 3 متهمين ببغداد

2022/03/16 | 10:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجبات ومهام أمنية في عموم العاصمة بغداد.

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