ثلاث مواجهات مهمة في ممتاز السلة

2022/03/16 | 10:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: إحسان المرسومي

تجري في السادسة من مساء اليوم الأربعاء مباراة على قدر كبير من الأهمية تجمع فريقي النفط الذي يتصدر الدوري الممتاز بكرة السلة، ومنافسه دجلة الجامعة الساعي للبقاء ضمن دائرة المربع الذهبي قبل انتهاء المرحلة الثانية من المنافسات .

ويطمح النفط الذي قدم عروضا قوية جعلته مرشحا ساخنا للاحتفاظ باللقب الذي توج به في السنوات الأخيرة، لاسيما أنه نجح حتى الآن في تحقيق نتائج متميزة بالعلامة الكاملة، التي توجها بالفوز في جميع المباريات التي خاضها في المرحلتين الأولى والثانية، وفي الطرف الآخر وبرغم صعوبة المهمة، يسعى دجلة الجامعة إلى خطف نقاط المباراة من خصم قوي وبالتالي الحفاظ على حظوظه في المنافسة حتى الرمق الأخير .



وتقام الجمعة مباراتان؛ الأولى في قاعة الشعب ببغداد وتجمع الشرطة والكهرباء، ويصعب التكهن بنتيجة المباراة بعد تصاعد أداء لاعبي الكهرباء الذين قدموا عروضا قوية في الأدوار الأخيرة، زادت من ثقة اللاعبين بأنفسهم، بينما سيقاتل الشرطة هو الآخر من أجل الفوز ولا غيره وهو يعلم أن أي تعثر ربما يطيح بآماله في المنافسة، ويستضيف يوم غد الجمعة أيضا التضامن النجفي في ملعبه فريق نفط الشمال .

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