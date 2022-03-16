الرافدين يعلن عن شمول ثلاث فئات بسلفة الـ٢٥ مليون

2022/03/16 | 10:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، شمول ثلاث فئات بسلفة الـ٢٥ مليون دينار.وذكر المصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “قرر شمول جميع الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين الموطنة رواتبهم على مصرف حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد بسلفة 25 مليون”.واضاف انه “يدعو كافة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات باستقبال […]

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