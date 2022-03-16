العمل تخصص قروضا ميسَّرة للعائدين من الخارج

2022/03/16 | 10:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن تخصيصها قروضاً ميسرة للعراقيين العائدين من الخارج ضمن برامج صندوق الإقراض للمشاريع الصغيرة والمدرة للدخل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير قسم القروض في الوزارة حسن جليل في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “استنادا إلى قرار صندوق الإقراض التابع للوزارة تم […]

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