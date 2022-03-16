بعد تقارير استعداد الصين لمساعدة روسيا.. إليكم مقارنة بحجم الانفاق العسكري؟

2022/03/16 | 10:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير معلومات لدى الولايات المتحدة بأن الصين أبدت بعض الانفتاح على تزويد روسيا بالمساعدة العسكرية والمالية المطلوبة كجزء من حربها على أوكرانيا، حسبما قال مسؤول غربي ودبلوماسي أمريكي لشبكة CNN، وتنقل ما تعرفه إلى حلفائها في الناتو.

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