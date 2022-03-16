"ماريوبل هي جهنم الآن".. ما عليك معرفته عن وضع هذه المدينة الأوكرانية

2022/03/16 | 10:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السكان الذين فروا من مدين ماريوبل المحاصرة بجنوب شرق أوكرانيا لشبكة CNN إن الظروف في المدينة "لا تطاق" وهي "كجهنم"

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