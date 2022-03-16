الرافدين يعلن شمول فئات جديدة بسلفة 25 مليون دينار

2022/03/16 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، شمول جميع الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين الموطنة رواتبهم على مصرفنا حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد بسلفة 25 مليون .

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "كافة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات باستقبال وترويج معاملات الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع وتزويدهم بالاستمارات الخاصة بمنح السلفة وانجازها بغض النظر عن وجود الحساب المصرفي لدائرة طالب السلفة في فرع معين دون اخر وعدم رفض اي طلب يقدم من المشمولين بالسلفة بحجة حسابات دوائرهم مفتوحة لدى فرع اخر".

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