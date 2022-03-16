بعد هجوم أربيل..الأمم المتحدة تدعو الأطراف الى ضبط النفس وتجنب التصعيد

2022/03/16 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف العراقية الى ضبط النفس وتجنب التصعيد، جاء هذا على خلفية استهداف أربيل.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في كلمة أدلى بها خلال إحاطة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إن " الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء الهجوم الصاروخي في أربيل".

وأضاف أن "الهجوم يأتي في لحظةٍ حرجةٍ على طريقِ العراق نحو السلام والاستقرار".

وأشار حق إلى أن " غوتيريش دعوته لجميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد"، حاثاً "شركاء العراق على دعم الجهود العراقية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، وفقاً لمبادئ السيادة وسلامة الأراضي وعلاقات حسن الجوار".

وكانت محافظة أربيل قد استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا من خارج العراق، دون وقوع خسائر بشرية، حيث أعلنت إيران مسؤوليتها عن القصف، والتي قالت انها قصفت مواقع إسرائيلية داخل أربيل.

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