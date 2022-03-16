استثمار بابل تعد بـ6000 فرصة عمل

2022/03/16 | 10:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس هيئة استثمار بابل، الأربعاء، أن قيمة المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ تصل لأكثر من نصف مليار دولار، مشيرا إلى أن تلك المشاريع ستوفر 6000 فرصة عمل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال رئيس الهيئة محمد جاسم زكم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة منحت العديد من الإجازات […]

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