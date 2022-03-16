تكملة المجزرة - سعود سالم

2022/03/16 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١٣١ - مواصلة المجزرةثم نظف البندقية وأرجعها إلى مكانها في المخزن، وخلال ساعة تقريبا قام بترتيب بعض الأشياء في البيت، ذلك أن الطبيب جان-كلود كان من النوع المنظم الذين يريدون أن تكون الأشياء دائما في مكانها كما هي.



ثم شرب قهوته الصباحية وخرج إلى القرية كعادته أيام السبت ليشتري جريدته اليومية ويحي بعض معارفه وجيرانه ويلتقط بعض ......





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