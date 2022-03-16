الشيخ طنطاوي … البابا شنودة … ذكرى طيبة - فاطمة ناعوت

2022/03/16 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial في مثل هذه الأيام على أبواب "الربيع"، غادرنا شيخان جليلان، تاركيْن لنا أرضَ “الخريف”.



ربما لأن كلاًّ منهما كان "ربيعًا" في حقله، وبردًا وسلامًا على أبناء وطنه.



في هذا الأسبوع من شهر مارس نتذكر رمزين عظيمين جمع بينهما ربيعُ الرحيل، مثلما جمعت بينهما الوطنيةُ والحكمةُ والنبلُ والتحضّر؛ فكانا ويظلان رمزين دينيين وطنيين خالدين في ذاكرة مصر والمصريين.



يوم 10 مارس 2010، ......





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