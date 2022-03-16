النقابة: اللجوء للعشائر لا يحد من العنف ضد المعلمين

2022/03/16 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… انتقد نقيب المعلمين عباس السوداني لجوء العديد من الهيئات التعليمية والتدريسية إلى العشائر وطرق أخرى غير القضاء لمعالجة ظاهرة العنف ضدهم، داعياً إلى ضرورة اللجوء إلى قانون حماية المعلمين الذي دخل حيز التنفيذ لوقف مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السوداني في حوار اطلعت […]

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