2022/03/16 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاربعاء، عن ضبط ١١ شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى قام بضبط ١١ شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤”.واضافت ان “المواد المحملة على […]

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