أوكرانيا.. مقتل 500 على الأقل من سكان خاركيف منذ بدء الحرب

2022/03/16 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خدمة الطوارئ في خاركيف، الأربعاء، إن 500 شخص على الأقل من سكان المدينة قتلوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

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