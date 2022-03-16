محافظة بغداد تعلن استئناف إقامة السفرات المدرسية

2022/03/16 | 11:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت محافظة بغداد، الأربعاء، عن استئناف إقامة السفرات المدرسية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، بعد توقفها عامين بسبب جائحة كورونا، بالتنسيق مع وزارتي التربية والصحة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال معاون محافظ بغداد لشؤون التربية أركان البياتي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه «تمت إعادة العمل […]

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