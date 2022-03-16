2022/03/16 | 11:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت الشركة العامة للسكك الحديدية، إنها تتعرّض لـ"خسائر كبيرة" جراء عدم تعاون وزارة النفط، لافتةً إلى أنّ شركات الوزارة تحيل المناقصات الخاصة بنقل المشتقات إلى القطاع الخاص.

ويقول مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد طالب جواد الحسيني للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "عزوف وزارة النفط وعدم التعاون مع السكك الحديدية تسبب بخسائر كبيرة للشركة".

ولفت إلى أنّ "الشركة استوردت أكثر من 400 صهريج لنقل المشتقات النفطية، إلا أنه ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن لم يتم نقل لتر واحد من النفط الخام أو الأسود من المصافي بعد انتهاء العقود السابقة، التي وصفها بـ"الخجولة".

واستغرب الحسيني من "قيام بعض شركات وزارة النفط بتحويل مناقصات نقل المشتقات إلى القطاع الخاص الذي يقوم بدوره بالاتفاق مع السكك في ما بعد لنقل الكميات التي تم التعاقد عليها مع وزارة النفط".

وأشار إلى "قدرة الشركة على نقل المنتجات النفطية من مصفى القيارة في الموصل إلى ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي في البصرة، وهناك أرصفة جاهزة للتفريغ في الموانئ، إلا أنّ التنسيق لم يحصل مع الجهات المعنية في وزارة النفط بهذا الاتجاه".

وفي العام الماضي، أعلنت وزارة النقل معاودة السكك الحديدية نقل المشتقات النفطية من مصفى بيجي بعد انقطاعٍ دام عشرة أعوام بمعدل ألف متر مكعب يوميًا، بينما أعلنت وزارة النفط خلال العام 2018 عن استئناف نقل المنتجات بالسكك من مصفاة الدورة في بغداد إلى البصرة بعد توقف استمر 15 عامًا.

اقرأ/ي أيضًا:

مشاريع الربط السككي..



مخاوف من تحويل العراق إلى "محطة" لنقل البضائع

"فساد" بـ 50 مليون في عقد قطارات (دي أم يو)..



الشركة والجانب العراقي مقصران!

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكك الحديد تتحدث عن تعرضها لـ"خسائر كبيرة" بسبب وزارة النفط ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكك الحديد تتحدث عن تعرضها لـ"خسائر كبيرة" بسبب وزارة النفط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).