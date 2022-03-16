2022/03/16 | 11:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9Cp6rroSSso

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطأ طبي ينهي حياة مواطن كربلائي وذووه يطالبون بالتحقيق | تقرير: علي خالد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطأ طبي ينهي حياة مواطن كربلائي وذووه يطالبون بالتحقيق | تقرير: علي خالد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).