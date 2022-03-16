النزاهة تستقدم مدير شركة المنتوجات الغذائية على خلفية صفقة السكر التالف

2022/03/16 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ

المدير العام للشركة العامة للمنتوجات

الغذائيَّة في وزارة الصناعة والمعادن؛

جرَّاء ارتكابه مُخالفاتٍ في شراء

مادَّة سكر تالف.

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