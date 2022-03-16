2022/03/16 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الاتحادية، عن "الإطاحة"

بكبار مروجي المخدرات في بغداد.

وقالت الشرطة في بيان، إن "الشرطة

الاتحادية اطاحت بكبار مروجي المخدرات

في بغداد وضبط اكثر من 3 كيلو غرام من

الكرستال"، موضحة أن "قوة

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