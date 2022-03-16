الجمارك تعلن ضبط 11 شاحنة مخالفة للضوابط

2022/03/16 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن ضبط 11 شاحنة مخالفة للضوابط.وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "استناداً إلى توجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للجمارك شاكر الزبيدي، قام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى بضبط 11 شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة لقانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984". وأوضح، أن "المواد المحملة على الشاحنات تضمنت أجهزة تبريد وثلاجات ومرمر وسيراميك ومواد متنوعة أخرى"، مؤكداً "تنظيم محاضر أصولية بالمضبوطات برفقة وإشراف مدير المنطقة الوسطى وبالتعاون وإسناد شرطة الجمارك".وتابع، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحق المخالفين".

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