نائبة : الحكومة فشلت بالسيطرة على الأسواق وتأمين الخزين الغذائي

2022/03/16 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت عضو مجلس النواب النائب زهرة البجاري , الأربعاء , ان الحكومة اثبتت فشلها بالسيطرة على الأسواق وتأمين وصول مفردات البطاقة التومينة للمواطنيين بشكل انسيابي وبتوقيتات محددة , مبينة ان وزارة التجارة لم تكن على مستوى المسؤولية من خلال عدم تامينها للخزين الغذائي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر […]

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