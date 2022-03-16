نائب مستقل: لم يتم لغاية الان الاتفاق على شخصية محددة لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/03/16 | 11:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب المستقل، عن محافظة بابل، امير العموري، اليوم الاربعاء، عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية حول اسم محدد لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال المعموري في حديث لوكالة ايرث نيور، إنه “بعد تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مازالت الكتل السياسية مستمرة في مباحثاتها والمفاوضات”٫ مبينا انه “لم يكن هناك حسم من قبل الكتل السياسية […]

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