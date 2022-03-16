الأمم المتحدة تمدد مهمتها في جنوب السودان

2022/03/16 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ مدد مجلس الأمن الدولي، مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لمدة عام، فيما اختارت روسيا والصين الامتناع عن التصويت. وتم تحديد العدد الاقصى لجنود حفظ السلام التابعين للبعثة بـ17 ألف جندي، إضافة إلى 2100 شرطي إضافي.وصوت أعضاء المجلس، باستثناء روسيا والصين لصالح القرار الذي يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة في […]

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