السكواش يشارك في دورة سوديك الدولية

2022/03/16 | 11:39 - المصدر: الصباح

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اختتمت في ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية منافسات بطولة التحدي للسكواش التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة الفئات العمرية تحت 11 عاما ولغاية تحت 19 عاما.

بغداد: الصباح الرياضي

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي جهاد في تصريح لـ»الصباح» إن المنافسات أسفرت عن فوز اللاعب بسام عادل بالمركز الأول لفئة تحت 19 عاما، بينما جاء ثانيا عمران حسين، وأحرز وسام عادل المرتبة الأولى لفئة تحت 15 عاما، وفي فئة تحت 13 عاما توج اللاعب علي إيلاف بالمركز الأول، وجاء علي أحمد أولا في فئة تحت 11 عاما.

وأضاف أن أصحاب المراكز الأولى سيشاركون في بطولة سوديك الدولية المقرر إقامتها في مصر في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، لافتا إلى أن بسام عادل وعمران حسين ووسام عادل هم المرشحون لتمثيل السكواش في منافسات القاهرة، منوها بأن بقية اللاعبين لن يتواجدوا في المسابقة المذكورة بسبب ارتباطهم بدوام رسمي في مدارسهم.

وأشار جهاد إلى أن بطولة التحدي كانت بمستوى الطموح نظرا للاداء المتميز الذي قدمه المشاركون طيلة فترة المنافسات التي جرت على مدى أسبوع كامل، إذ حفلت مبارياتها بالندية والإثارة والتنافس بين اللاعبين من أجل حجز مكان لهم في تشكيلة المنتخبات الوطنية.

وعن مشاركة أصحاب المراكز الأولى في بطولة سوديك الدولية، أكد جهاد أنها مهمة للغاية لرفع جاهزية لاعبينا لكونهم سيواجهون لاعبين من مدارس مختلفة وهذا سيسهم كثيرا في تطوير قدراتهم الفنية والبدنية والدخول في أجواء المنافسات بعد انقطاع طويل لأسباب عدة، لعل أبرزها جائحة كورونا والضائقة المالية التي عصفت بالكثير من اتحاداتنا الرياضية.

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