نائب: الحديث عن تقارب بين الاتحاد والديمقراطي ولى

2022/03/16 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عول الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاربعاء، على تقارب الاطار التنسيقي مع التيار الصدري لانهاء ازمة تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان الحديث عن تقارب بين الاطراف الكردية قد ولى وبانتظار حسم المرشحين لرئاسة الجمهورية في البرلمان.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن […]

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