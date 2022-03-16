الرافدين يعلن شمول فئات جديدة بسلفة الـ 25 مليون

2022/03/16 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء،

شمول جميع الموظفين ومنتسبي الداخلية

والدفاع والمتقاعدين الموطنة رواتبهم

على المصرف حصرا ومن حاملي بطاقة

الماستر كارد بسلفة الـ 25 مليون.

ودعا المكتب الاعلامي للمصر

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