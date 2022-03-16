قاآني يعلق على القصف الصاروخي الإيراني في أربيل

2022/03/16 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس

الثوري الإيراني، العمید اسماعیل

قاآني، أن استهداف إيران للموساد في

مدينة أربيل العراقية كان حازما.

وذكر قاآني، خلال لقاء عدد من القوات في

الحرس الثوري الايراني، أن "ا

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