زراعة صلاح الدين: الموسم الحالي سيشهد زيادة بإنتاج المحاصيل لوفرة الأمطار

2022/03/16 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت مديرية صلاح الدين، اليوم الأربعاء، عن خطتها للموسم الزراعي الصيفي، فيما حددت المساحات المزروعة من الحنطة.وقال مدير زراعة صلاح الدين، عباس طه، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية محافظة صلاح الدين أكملت جميع استعداداتها للخطة الزراعية الصيفية"، مبيناً أن "المساحة المشمولة هي مليون ومئتا دونم من محصول الحنطة". وأضاف، أن "الأمطار لها تاثيراً كبيراً في الموسم الزراعي وازدهاره، ما أنعكس ايجاباً على المساحات المزروعة من الخضر المزروعة كالطماطة والباذنجان والخيار والبطاطا"، مؤكداً أن "الموسم الحالي سيشهد زيادة بالانتاج".

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