2022/03/16 | 11:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BjJpjeVelEw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالية عيد الصابئة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتفالية عيد الصابئة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).