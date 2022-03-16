2022/03/16 | 11:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسناد شرطة الجمارك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 11 شاحنة مخالفة للضوابط في جمرك المنطقة الوسطى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 11 شاحنة مخالفة للضوابط في جمرك المنطقة الوسطى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).