اخصائية تكشف طرقا لتخفيف الإجهاد الربيعي

2022/03/16 | 11:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة زهرة بافلوفا، أن الكثيرين يتعرضون للإجهاد الربيعي، وتقترح طرقا لمكافحته.وتشير الأخصائية، إلى أن التغيرات الموسمية وزيادة طول ساعات النهار، يؤثر في الحالة العاطفية والبدنية للإنسان، ما يخلق ظروفا ترهق الجسم.لذلك يلاحظ أن الكثيرين يشعرون في الربيع بالتوتر والارهاق.وتقول، إن “يصبح النهار في الربيع أطول والليل أقصر، […]

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