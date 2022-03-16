نائب : الحكومة عاجزة عن كبح جماح ارتفاع الأسعار

2022/03/16 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم النائب عن دولة القانون محمد الشمري، الأربعاء، الحكومة بـ”التنصل” عن مسؤولياتها تجاه المواطنين ، مؤكدا أن الحكومة عاجزة عن كبح جماح ارتفاع الأسعار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شرائح كبيرة تضررت نتيجة استمرار رفع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار الأساسية […]

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