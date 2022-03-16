القبض على ٢٩ متهماً بقضايا مختلفة في ميسان

2022/03/16 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على ٢٩ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم تنفيذ (29) مذكرة قبض بحق مطلوبين للقضاء ، وفق مواد قانونية تنوعت بين القتل والارهاب والسرقة والمخدرات وأخرى مختلفة”.وأضافت ان “عمليات القبض جرت […]

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