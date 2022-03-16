الكشف عن “فساد كبير” في استثمار النجف وطلب نيابي للتحقيق

2022/03/16 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن محافظة النجف الاشرف هادي السلامي، عن عمليات فساد كبرى تقوم بها هيئة استثمار المحافظة، مشيرا الى انه بصدد تقديم طلب الى مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية بشأن ذلك.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك وثائق تتعلق بفساد هيئة […]

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