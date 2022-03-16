نيوم لاس فيجاس(آل سعود) ومجزرة الاعدامات واعمال مافيا - هاله ابوليل

2022/03/16 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل بعد مقابلته الشهيرة التي تم تحريف معظمها مع مجلة أو صحيفة اتلانتك الامريكية ظهر ابن سلمان في اجابته عن مقتل المعارض جمال خاشقجي, فادعى انه لم يقرأ له أي مقال للصحفي الذي كان يكتب في صحيفة امريكية ويفضح نظام آل سعود وتناقضاته وذكر فيما ذكر , أن هناك على الاقل الف اسم في قائمة القتل لديه اكثر استحقاقا للقتل من جمال خاشفجي لكي يقتلهم , كطريقة لتبرئة نفسه من قتل الصحفي المشهور في سفارة تركيا التي ......





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