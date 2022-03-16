2022/03/16 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب ( 24 _ 28 تشرين الثاني 2021 ) بمحور ( التعليم العالي والبحث العلمي ) , مؤكدا على ضرورة " اصلاح التعليم العالي انطلاقا من مبدأ صيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها وبما يعيد السمعة العلمية والأكاديمية للجامعة العراقية كونها مؤسسة حضارية مفتوحة , لا يجوز تقييدها بإنتماء عقائدي او ايدلوجي او اي غطاء آخر, والاهتمام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب . - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب . - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).