الأمم المتحدة تعتمد 15 مارس يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا

2022/03/16 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت الدول ال193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بالإجماع قرارا اقترحته باكستان يعتبر 15 مارس من كل عام يوما لمكافحة الإسلاموفوبيا.

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