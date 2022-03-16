ماكنزي: إيران لديها 3000 صاروخ باليستي يصل بعضها إلى تل أبيب

2022/03/16 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي ،اليوم الأربعاء، إن إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، وجزءا منها يمكن أن يصل إلى مدينة تل أبيب.

وبحسب وسائل اعلام، فان تصريحات ماكنزي جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اذ أوضح الجنرال أن الصواريخ الإيرانية لا يمكنها الوصول إلى أوروبا، مشيرا إلى أن ايران استثمرت موارد كثيرة في برنامج صواريخها لزيادة مدى الصواريخ وزيادة دقتها.

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