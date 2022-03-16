قاآني: فصل جديد من المقاومة بدأ واسرائيل اصبحت ذليلة

2022/03/16 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني ،اليوم الأربعاء، بدء فصل جديد مما اسماه بالمقاومة، مشيراً إلى أن ساحة المعركة متغيرة، والثابت فيها هو الصمود.

وقال قاآني، في كلمة أطلقها عقب قصف أربيل، نشرتها وسائل إعلام ان الكيان الصهيوني المجرم الذي كان يرفع يوما شعار (من النيل الى الفرات) أصبح الآن ذليلا، إذ ينام الصهاينة برعب وهلع ويشعرون بالقلق من أن يستيقظوا، وهم قد فقدوا جزءاً من الأراضي المحتلة (فلسطين).

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