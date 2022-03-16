صالح يبحث مع السفير البلجيكي سبل التعاون بين البلدين

2022/03/16 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاربعاء، مع السفير البلجيكي فيليب فاندين بولك، سبل التعاون بين البلدين.وذكر بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن الاخير “استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير البلجيكي المعتمد لدى العراق فيليب فاندين بولك٫ وبحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، […]

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