طيران الإمارات تُطلق رحلات يومية إلى تل أبيب بدءًا من 23 يونيو

2022/03/16 | 12:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت طيران الإمارات أنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها اليومية إلى مدينة تل أبيب في إسرائيل اعتباراً من 23 يونيو/حزيران من عام 2022، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الخطوط الجوية الثلاثاء.

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