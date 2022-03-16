الحشد الشعبي يرفع كدس سلاح في صلاح الدين

2022/03/16 | 12:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رفعت مفارز مكافحة المتفجرات باللواء التاسع في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، كدس سلاح في احدى مناطق صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز اللواء تحركت بناء على معلومات استخباراتية بوجود الكدس في منطقة البصنوع ضمن محافظة صلاح الدين حيث تمت معالجتها”.وأضاف البيان أنه “تم العثور على قذائف هاون […]

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