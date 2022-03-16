خمسة توجيهات من قائد عمليات بغداد

2022/03/16 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اصدر قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم الأربعاء، خمسة توجيهات لتعزيز الامن والاستقرار في قاطع الرصافة.

يتبع..

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