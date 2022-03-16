2022/03/16 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، عن شمول النازحات المتواجدات في مخيمات كردستان، برواتب شبكة الحماية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة علي عباس جهاكير في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة نسقت مع وزارة العمل لشمول النازحات المتواجدات في مخيمات كردستان، برواتب شبكة الحماية”.وأضاف جهاكير، أنه “تم خلال المدة الماضية تسجيل النساء وتوثيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن شمول النازحات في مخيمات كردستان برواتب شبكة الحماية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن شمول النازحات في مخيمات كردستان برواتب شبكة الحماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).